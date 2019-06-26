Венесуэла заявила о новой попытке переворота

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти страны предотвратили новую попытку государственного переворота. Его слова передает ТАСС.

По словам Родригеса, противники планировали взять под контроль склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе. Помимо этого, они хотели освободить бывшего министра обороны Венесуэлы Рауля Бадуэля и объявить его президентом страны. В качестве доказательства имеются видеозаписи, на которых видна передача оружия и денег для этих целей, отметил министр.

Кроме того, противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро с помощью иностранных наемников хотели убить лидера страны, добавил Родригес.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

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