Россия объявила об отзыве военных специалистов из Венесуэлы

Российские специалисты, которые в течение нескольких месяцев обслуживали военную технику в Венесуэле, покидают страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посольства в Каракасе.

«Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня», — говорится в сообщении посольства.

Также в дипмиссии отметили, что Россия предоставила Венесуэле сложное оборудование, которое требует поддержки. Кроме того, российские специалисты проводили в стране подготовку местного персонала,.

В марте стало известно, что самолет ВВС России прилетел в Венесуэлу. 24 июня в страну прибыл еще один рейс из России. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российские военные прибыли в южноамериканскую страну для обслуживания военной техники.

Президент США Дональд Трамп 27 марта заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию. Организация Американских государств и Вашингтон обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле. В России же указывали, что военные пробудут в Венесуэле «сколько потребуется», а новые миссии могут прибыть в страну в рамках существующих договоренностей.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

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