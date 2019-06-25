Стала известна цель прибытия российских военных в Венесуэлу

Российские военные прибыли в Венесуэлу для обслуживания техники. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Продолжается работа по обслуживанию ранее поставленного оборудования туда в рамках контрактов по ВТС [военно-технического сотрудничества], это плановая работа, никаких поводов делать из этого сенсацию нет», — сказал замминистра. При этом дипломат отметил, что российский самолет в Венесуэле не является военным присутствием и не несет элементов дестабилизации.

24 июня стало известно, что самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу.

Президент США Дональд Трамп 27 марта заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию. Организация Американских государств и Вашингтон обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле.

В России же указывали, что военные пробудут в Венесуэле «сколько потребуется» и новые миссии могут прибыть в страну в рамках существующих договоренностей.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

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