Кремль ответил Трампу по поводу «своих людей» в Венесуэле

Москва не выводила из Венесуэлы своих технических специалистов и соответствующих уведомлений Вашингтону не направляла, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 4 июня.
Так официальный представитель Кремля прокомментировал сообщение президента США Дональда Трампа о том, что российская сторона якобы проинформировала Вашингтон о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы.
«По всей видимости, это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации», — предположил Песков.
Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия отозвала из страны большинство своих военных советников. Российская сторона эту информацию опровергла.
Ситуация в Венесуэле обострилась в январе, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Москва поддерживает действующего президента Николаса Мадуро.