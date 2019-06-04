Кремль ответил Трампу по поводу «своих людей» в Венесуэле

Москва не выводила из Венесуэлы своих технических специалистов и соответствующих уведомлений Вашингтону не направляла, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 4 июня.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал сообщение президента США Дональда Трампа о том, что российская сторона якобы проинформировала Вашингтон о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы.

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«По всей видимости, это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации», — предположил Песков.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия отозвала из страны большинство своих военных советников. Российская сторона эту информацию опровергла.

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Москва поддерживает действующего президента Николаса Мадуро.

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