Трамп рассказал о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы

Россия проинформировала Вашингтон о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Россия сообщила нам, что они вывели большую часть своих людей из Венесуэлы», — написал американский президент. Он не стал уточнять, о ком идет речь, но, вероятно, имеются в виду военные специалисты, так как эта тема несколько раз поднималась в последние дни.

Ранее 3 июня Москва опровергала отзыв своих специалистов из Венесуэлы. Перед этим The Wall Street Journal со ссылкой на близкий к Министерству обороны источник сообщил, что Россия отозвала большинство своих военных советников из Венесуэлы.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Мадуро.

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