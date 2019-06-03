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Россия опровергла отзыв своих специалистов из Венесуэлы

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Россия не отзывала своих военных специалистов из Венесуэлы. Об этом со ссылкой на российского посла в стране Владимира Заемского сообщает РИА Новости.

«Это — очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет», — приводит агентство слова дипломата.

The Wall Street Journal ранее сообщил, что Россия резко сократила число своих военных советников из-за неспособности венесуэльского правительства платить по счетам. Неназванный источник издания заявил, что российская сторона признала: режим президента Николаса Мадуро проиграл борьбу.

21 мая сообщалось, что Венесуэла не планирует размещать на своей территории российскую военную базу, вопреки сообщениям, появлявшимся в СМИ. До этого, 17 мая, стало известно, что армия Венесуэлы получит от России более 16 тысяч сухпайков.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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Предыстория: В США сообщили об отзыве российских военных из Венесуэлы
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