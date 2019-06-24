Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу

Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца и сайты, занимающиеся отслеживанием перемещений самолетов.

По информации агентства, Ил-62 с номером RA-86496 был замечен в международном аэропорту Майкетии рядом с венесуэльской столицей Каракасом.

Отмечается, что этот же борт прилетал в Венесуэлу и в марте. Тогда сообщалось о прибытии двух самолетов с российскими военными, что вызвало недовольство со стороны США.

Материалы по теме «Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?» Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды

Президент США Дональд Трамп 27 марта заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию. Организация Американских государств и Вашингтон обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле.

В России же указывали, что военные пробудут в Венесуэле «сколько потребуется» и новые миссии могут прибыть в страну в рамках существующих договоренностей.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!