Россия ответила на заявление США о многомиллионном контракте с Мадуро

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил РИА Новости, что информация о новом оборонном договоре между Москвой и Каракасом не соответствует действительности.

«Это очередная выдумка, которая нужна для поддержания иллюзии того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия», — сказал дипломат.

Заемский напомнил, что президент России Владимир Путин ясно указал на отсутствие новых контрактов между странами. По словам Путина, Москва продолжит исполнять свои обязательства по уже существующим договорам и обслуживать поставленное ранее вооружение.

16 июня помощник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае 2019 года заключил с Россией оборонный контракт на 209 миллионов долларов. По его словам, таки образом избранный глава государства хотел «купить постоянную поддержку Москвы».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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