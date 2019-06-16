США нашли у Мадуро многомиллионый контракт с Россией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае 2019 года заключил с Россией оборонный контракт на 209 миллионов долларов. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте помощник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мадуро крайне неэффективно распоряжается ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, он заключил с Россией оборонный контракт на 209 миллионов долларов, чтобы купить ее постоянную поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что третьи страны не должны беспокоиться по поводу отношений Москвы и Каракаса. По его словам, существуют контрактные обязательства России по ранее подписанным договоренностям на поставку в Венесуэлу специмущества.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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