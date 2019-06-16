Мир
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Песков рассказал о быстрой подготовке встречи Путина и Трампа
Госпитализацию Волчек объяснили плановым обследованием
Австралийцам продали бургеры с сырой курицей
Жители Аргентины и Уругвая остались без света
Москвичам предрекли возвращение жары 
Усатый задержан при попытке попасть в Молдавию
Галину Волчек госпитализировали
«Ювентус» обрел главного тренера
В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева
Новости партнеров

США нашли у Мадуро многомиллионый контракт с Россией

Перейти в «Мою Ленту»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае 2019 года заключил с Россией оборонный контракт на 209 миллионов долларов. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте помощник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мадуро крайне неэффективно распоряжается ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, он заключил с Россией оборонный контракт на 209 миллионов долларов, чтобы купить ее постоянную поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что третьи страны не должны беспокоиться по поводу отношений Москвы и Каракаса. По его словам, существуют контрактные обязательства России по ранее подписанным договоренностям на поставку в Венесуэлу специмущества.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США ударили по Венесуэле новыми санкциями
У Венесуэлы конфисковали тонны золота за долги
Кремль ответил Трампу по поводу «своих людей» в Венесуэле
Другие материалы рубрики
Мир00:0115 июня

Коммунизм не пройдет

Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
17:10Сегодня

Жители Аргентины и Уругвая остались без света

15:12Сегодня

В ЕС пообещали помощь и поддержку новому правительству Молдавии

14:31Сегодня

Жена Нетаньяху получила судимость из-за еды на 100 тысяч долларов

Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
12:42Сегодня

Турция поведала о новом нападении сирийцев

02:37Сегодня

Трамп захотел сменить мэра Лондона

11:41Сегодня

Британия направит 100 спецназовцев на защиту танкеров

Мир00:06 6 мая

Говорящие с ветром

Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
15:5515 июня

Падение самолета во время авиашоу попало на видео

10:59Сегодня

Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию

08:31Сегодня

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

Россия
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Целую неделю хоронили школьников»
 
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами
Драка, убийство и перекрытие федеральной трассы: главное о событиях в Чемодановке
Песков рассказал о быстрой подготовке встречи Путина и Трампа
Власти Пензы призвали Роскомнадзор проверить фейки о конфликте в Чемодановке
МВД насчитало 1600 участников митинга в центре Москвы
Бывшего канцлера Германии пригласили в Крым
Все материалы
Мир
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
США нашли у Мадуро многомиллионый контракт с Россией
В ЕС пообещали помощь и поддержку новому правительству Молдавии
Жена Нетаньяху получила судимость из-за еды на 100 тысяч долларов
Турция поведала о новом нападении сирийцев
«Влечение между мужчинами считалось нормальным»
 
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
Все материалы
Бывший СССР
Китайский конь
Литва решила угодить США и ввязалась в торговую войну. Это может дорого ей обойтись
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Земли раздора
В Карабахе назревает заговор против премьера Армении. Кому это выгодно?
Усатый задержан при попытке попасть в Молдавию
Задержания на несанкционированном митинге в Алматы«Все идет красиво»
В Казахстане прошли первые выборы без Назарбаева. Почему остались недовольные?
В ЛНР прокомментировали мирные инициативы Зеленского
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
Все материалы
Экономика
Черный закат
Эти компании нашли особый способ заработать на нефти. Но прогадали
С больной головы на здоровую
Кто заплатит за ошибки «Транснефти»?
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
Корпорация МСП приняла участие в обсуждении приграничного бизнес-сотрудничества
Индия начала торговую войну с США
Инвестпроекты Дагестана получат 550 миллионов рублей от Корпорации МСП
Пятая часть бензина в Крыму оказалась подделкой
Все материалы
Силовые структуры
«Мы и есть падаль»
Самые опасные заключенные России годами жили в глухой тайге. Теперь им нашли новый дом
Запрещенный прием
Они сделали силовиков своим оружием. Их руками они хотят получить чужое добро
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Дело об убийстве в массовой драке под Пензой передали в центральный аппарат СК
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
После массовой драки в селе под Пензой в полицию доставили больше 170 человек
Появилось видео обысков и задержаний после массовой драки в селе под Пензой
Все материалы
Наука и техника
Взрывной характер
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Подтверждена польза молодой крови в продлении жизни
В США рассказали о превосходстве российского Су-57 над американским F-15C
Все материалы
Спорт
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
Погба подтвердил намерение покинуть «Манчестер Юнайтед»
«Ювентус» обрел главного тренера
Джим Кайт«Соперники называли меня глухим ублюдком»
Этот хоккеист потерял слух, но отыграл в НХЛ 14 сезонов. Как ему это удалось?
Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»
Названы потенциальные соперники Федора Емельяненко
Тайсон Фьюри нокаутировал соперника за шесть минут
Все материалы
Культура
«Я твой демон — твоя любимая тема»
 
«Мы частицы в операционной системе Вселенной»
Dream Theater о проге, металле, мертвой музыке и русском хоккее
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
Умер участник группы «Машина времени»
Найденный кот Алибасова обогатился на сотни тысяч долларов за два дня
В больнице оценили состояние Бари Алибасова
Женщину-рэпера впервые включили в Зал славы авторов песен
Все материалы
Интернет и СМИ
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
«Дикие пранки, задницы и никаких правил»
Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?
Познер раскрыл секрет воспитания счастливых детей
Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеля
Министр превратился в кошку во время пресс-конференции
США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Все материалы
Ценности
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Взрослым россиянам помогут найти профессию мечты
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Nike выпустил кроссовки в форме утюга и разъярил женщин
Меган Маркл задумала одержать новую победу над Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Граната парализовала работу аэропорта
«Дорога даст все, что тебе нужно»
Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
Несколько туристов умерли на тропическом острове при загадочных обстоятельствах
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Все материалы
Из жизни
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Кенгуру проломил стену дома и изгадил комнату
Австралийцам продали бургеры с сырой курицей
«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии
Меган Маркл вернется к королевским традициям
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Американка показала кота с огромными лишними пальцами
Все материалы
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Дизайнерские шедевры Jaguar
Вспоминаем лучшие работы главного дизайнера британской марки Иэна Кэллума
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Новая Mazda3 в России оказалась дороже всех конкурентов
На японские автомобили начнут устанавливать моторы российской сборки
«Тойоты» научатся самостоятельно глушить двигатель
Все материалы
Дом
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
Белорусы удивили квартирой с десятком фортепиано
Жилье уральского «человека-крота» выставили на продажу
Названы самые популярные города России для временного проживания
Украинцы бросились скупать жилье за рубежом
Все материалы