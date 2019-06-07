США ударили по Венесуэле новыми санкциями

Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, США запретили экспорт и реэкспорт разбавителей нефти в Венесуэлу. Отмечается, что они необходимы для продажи тяжелой венесуэльской нефти на мировом рынке.

Представитель администрации США в беседе с Reuters заявил, что ограничения вводятся на возможных обходных путях постоянных санкций, которые позволяют режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовать PDVSA «в качестве дойной коровы».

Кроме того, по его словам, американские власти планируют ввести новые санкции против латиноамериканской страны в ближайшие несколько недель.

Ранее сообщалось, что экономика Венесуэлы сократилась почти вдвое за время нахождения Мадуро у власти. Так, за пять лет его правления ВВП страны снизился на 47,7 процента, а уровень инфляции по итогам 2018 года составил чуть более 130 тысяч процентов.

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