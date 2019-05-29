Мадуро обошелся Венесуэле в половину экономики

Экономика Венесуэлы сократилась почти вдвое за время нахождения Николаса Мадуро у власти. Об этом свидетельствуют опубликованные впервые с 2015 года данные об экономическом развитии страны.

Так, за пять лет правления Мадуро ВВП Венесуэлы сократился на 47,7 процента. Спад в третьем квартале 2018 года составил 22,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Уровень инфляции в стране по итогам 2018 года составил чуть более 130 тысяч процентов — таковы официальные данные Центробанка Венесуэлы. При этом в Международном валютном фонде инфляцию оценивают в миллион 370 тысяч процентов.

Также из отчета ЦБ следует, что доходы Венесуэлы от продажи нефти сократились с 85,6 до 29,9 миллиарда долларов за пять лет, а добыча нефти упала до исторического минимума — 740 тысяч баррелей в день.

Николас Мадуро стал президентом в 2013 году после смерти Уго Чавеса. В том же году ВВП латиноамериканской страны в последний раз показал небольшой рост, после этого начался спад и экономический кризис.

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