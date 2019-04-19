Венесуэла погасила часть долга перед Россией

Власти Венесуэлы погасили часть долга перед Россией, невзирая на сложнейшую экономическую ситуацию в стране. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов. Его слова в пятницу, 19 апреля, приводит ТАСС.

«Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки», — сказал министр. Агентство отмечает, что власти южноамериканской страны имели возможность погасить долг в течение месяца, о чем глава Минфина говорил ранее. Таким образом, Венесуэла смогла избежать штрафных санкций и погасить часть долга вовремя.

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Кредит Венесуэле со стороны России был предоставлен в 2011 году. Его точный размер власти не раскрывают, ссылаясь на секретность, однако на конец 2017 года он оценивался в три миллиарда долларов.

Замминистра финансов Сергей Сторчак ранее допускал, что у Венесуэлы могут возникнуть проблемы с погашением долгов в связи со сложной финансовой и политической ситуацией в стране. Изначально погасить его страна должна была еще в 2018 году, однако Россия предоставила стране отсрочку на 10 лет.

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