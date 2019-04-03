Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить

Министерство финансов отказалось комментировать платеж Венесуэлы по российскому кредиту в три миллиарда рублей, заявив, что эта информация является секретной. Такое заявление сделал замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи, сообщает РБК.

Материалы по теме Демоны Венесуэлы Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро

По его словам, программа предоставления государственных кредитов является секретной, данные об отношениях между кредитором и заемщиком также не являются публичными. «Чтобы дать информацию об отношениях, нужно как минимум спросить согласия у того суверена. В каждом соглашении есть оговорка о конфиденциальности», — сказал он. Сторчак подчеркнул, что Минфин не собирается публично комментировать «отношения двух суверенов в связи с привлечением, погашением, обслуживанием, реструктуризацией» кредита.

В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы. Очередной платеж (100 миллионов долларов) должен был поступить в марте, однако в конце месяца в Минфине сообщили, что деньги пока не поступили.

Россия предоставила Венесуэле кредит для финансирования поставок российского оружия в 2011 году. Однако Каракас не смог регулярно обслуживать задолженность. В итоге кредит трижды реструктуризировали — в последний раз это произошло в ноябре 2017 года. Тогда общий долг Венесуэлы (с учетом невыплаченных процентов и штрафов за просрочку) составлял три миллиарда долларов. Венесуэле была предоставлена рассрочка на 10 лет, до 2027 года. Изначально кредит должен был быть закрыт в 2018 году. В январе 2019 года в Госдуме заявили, что готовы рассмотреть вопрос об очередной реструктуризации долга Венесуэлы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!