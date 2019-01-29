Россия усомнилась в способности Венесуэлы платить долги

Власти Венесуэлы вполне могут просрочить выплату долгов перед Россией в связи с политическим кризисом в стране. Об этом рассказал заместитель министра финансов Сергей Сторчак, слова которого приводит «Интерфакс».

По словам чиновника, в марте Венесуэле предстоит выплатить России 100 миллионов долларов. Эта сумма — проценты по долгу Каракаса перед Москвой в 3,15 миллиарда долларов. По словам Сторчака, Россия предоставила льготный период погашения этой задолженности. Согласно условиям, Венесуэла первые шесть лет будет гасить только проценты и то лишь два раза в год — в марте и сентябре. Общий срок погашения кредита — 10 лет, соглашение было заключено в 2017 году, ставка по кредиту фиксированная.

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«Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно», — признал Сторчак, отметив при этом, что пока Венесуэла просрочек по долгу не допускала.

Оценивая возможности дефолта по долгу Венесуэлы, Сторчак напомнил о недавнем опыте кредитования Украины. «Суверенный заемщик не платит либо когда не хочет, либо когда не может. Не может — это дефолт, не хочет — это политика. Такие случаи есть, сосед у нас не хочет», — заявил Сторчак.

Лидер оппозиции Венесуэлы и самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо ранее обвинил действующего президента Николаса Мадуро в неспособности защитить интересы иностранных инвесторов, в частности, российских и китайских. Россия отказалась признавать власть Гуайдо и по-прежнему поддерживает Мадуро.

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