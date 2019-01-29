Кремль отреагировал на угрозу военного вмешательства в Венесуэле

Военное вмешательство извне в венесуэльский кризис будет иметь чрезвычайно негативные последствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 29 января.

«Здесь недопустимы какие-то эвентуальные рассуждения, это слишком чувствительная субстанция. И подобные заявления, безусловно, не способствуют нормализации ситуации в Венесуэле и решению внутренних проблем этой страны», — сказал Песков.

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Так представитель Кремля ответил на вопрос о планах Москвы оказать военную помощь избранному президенту страны Николасу Мадуро в случае военного вмешательства США.

Комментируя американские санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, Песков указал на продолжающуюся политику американских властей «неприкрытого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы».

Он заверил, что Москва защитит собственные интересы в случае, если их затронут санкции США против Венесуэлы.

Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в свержении власти в Венесуэле.

Политический кризис в республике обострился после того, как спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом. Это произошло на фоне массовых протестных выступлений. Россия поддерживает Мадуро.

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