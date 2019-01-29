Россия обвинила США в свержении власти в Венесуэле

Соединенные Штаты открыто пытаются свергнуть законную власть в Венесуэле. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Нас тревожит то, что делают США и их ближайшие союзники в отношении Венесуэлы, грубо нарушая все мыслимые нормы международного права», — сказал глава ведомства. Он добавил, что международное сообщество не может допустить, чтобы урегулирование кризиса осуществлялось неконституционными методами.

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28 января в Москве опровергли информацию СМИ о том, что российская сторона обеспечила охрану избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Днем ранее также была опровергнута информация о переброске в Венесуэлу 400 бойцов из России.

23 января на фоне массовых протестных выступлений спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом. Его признали США, Канада и ряд стран Латинской Америки. Москва поддержала президента Николаса Мадуро. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Мадуро, который состоялся 24 января, назвал нарушением норм международного права вмешательство других стран в ситуацию в республике. Он также призывал решить вопрос мирным путем.

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