Деньги россиян задумались направить на помощь Венесуэле

Депутат Государственной Думы, глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российские власти готовы рассмотреть вопрос о реструктуризации государственного долга Венесуэлы, задействовав при этом деньги российских налогоплательщиков. Слова народного избранника приводит РИА Новости.

Депутат отметил, что власти готовы пойти на такие шаги в случае, если представителей России пригласят в качестве посредника между властью и оппозицией, что поможет преодолеть разногласия между сторонами. «Все это, конечно, должно быть на основе международного права. И когда в ходе такого процесса, закрепленного документально и подписями, все вопросы будут урегулированы, дальше можно будет рассматривать и вопросы реструктуризации, помощи и так далее», — отметил Аксаков.

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Он также напомнил, что Россия уже выдала Венесуэле значительное финансирование, поэтому вопрос о дальнейшей помощи надо рассматривать отдельно. «Мы здесь, понятно, стоим на стороне законного правительства, но при этом, как говорится, дружба дружбой, а деньги врозь. Это деньги наших налогоплательщиков, деньги нашего народа, поэтому, естественно, мы должны их разумно использовать», — отметил депутат.

Аксаков заверил, что Венесуэла ранее не допускала просрочек по госдолгу, хотя и просила дополнительной помощи, которую Россия оказывала.

Во вторник, 29 января, заместитель министра финансов России Сергей Сторчак усомнился, что власти страны, охваченной политической борьбой и кризисом, будут способны погасить долги перед Россией. Он допустил, что проблемы с выплатой долга будут. Ближайший транш Венесуэла должна перечислить России в марте.

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