Минфин разъяснил ситуацию с неуплатой Венесуэлой долга перед Россией

Венесуэла не перечислила России платеж в счет погашения своего долга в три миллиарда долларов, который был запланирован на конец марта. Однако Каракас может сделать это в апреле без штрафных санкций. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

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«Есть период еще, в течение которого она [Венесуэла] может заплатить без финансовых последствий. В течение месяца», — сказал министр.

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что не будет комментировать платеж Венесуэлы по российскому долгу, сославшись на то, что программа предоставления государственных кредитов является секретной. Однако еще в январе он допускал, что в связи с кризисом в Венесуэле с выплатой задолженности перед Россией могут возникнуть проблемы. В марте стало известно, что Каракас не перевел запланированный на конец месяца платеж в 100 миллионов долларов.

Россия предоставила Венесуэле кредит в 2011 году. Однако после этого он неоднократно реструктуризировался, поскольку Венесуэла не могла погашать его регулярно. По итогам очередной реструктуризации в 2017 году Каракасу была предоставлена отсрочка на 10 лет с минимальными платежами в течение первых шести. Изначально кредит должен был быть выплачен в 2018 году.

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