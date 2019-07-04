Американцы остались без защиты в Венесуэле

Граждане США остались без защиты их интересов в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Перед фактом отказа и отсутствия интереса правительства США принять Турцию как государство — защитника дипломатических объектов, собственности и интересов венесуэльцев в своей стране, граждане США, которые живут на венесуэльской территории, не смогут обладать защитой», — говорится в заявлении. Такая ситуация складывается после американского отказа от соглашения о защите, которое включало назначение Швейцарии в качестве государства, представляющего интересы США в Венесуэле, а Турции — в качестве защитника Венесуэлы в США.

Согласно 45-й статье Венской конвенции, в случае разрыва дипломатических сношений между двумя государствами они могут вверить защиту своих интересов и интересов граждан третьему государству. При этом выбор должно одобрить государство пребывания.

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26 июня министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти страны предотвратили новую попытку государственного переворота.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

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