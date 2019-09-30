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Мадуро рассказал о вложениях России в Венесуэлу

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Николас Мадуро

Вложения России в Венесуэлу продолжают расти. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время своей пресс-конференции, видео с которой опубликовано в его Twitter-аккаунте.

Мадуро заявил, что инвестиции российских предпринимателей и компаний в венесуэльскую экономику выросли, однако конкретных данных не назвал. «Во время визита в Россию мы договорились продолжать двигаться вперед в вопросе всех видов инвестиций — нефтяных, газовых, для производства продуктов питания, для расширения торговли», — сказал венесуэльский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Николасом Мадуро рассказал о вложениях в экономику Венесуэлы. По его словам, Москва в целом инвестировала примерно четыре миллиарда долларов.

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