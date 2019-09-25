Путин раскрыл вложения России в Венесуэлу

Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая президента и парламент, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Об этом сообщает ТАСС в среду, 25 сентября.

Главы государств поговорили о ситуации в Венесуэле и о военно-техническом сотрудничестве. В частности, российский лидер сообщил Мадуро, что Москва в целом инвестировала в экономику Венесуэлы примерно четыре миллиарда долларов.

Путин также подчеркнул, что российская сторона поддерживает диалог венесуэльского лидера с силами оппозиции. «Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны», — сказал Путин.

Президент РФ также упомянул о сотрудничестве стран в агросекторе. По его словам, поставки сельхозпродукции в Венесуэлу можно расценивать как гуманитарное сотрудничество, так как «эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей».

В свою очередь президент Венесуэлы заявил, что Москва и Каракас умеют совместными усилиями преодолевать трудности.

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