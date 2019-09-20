Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Россию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Визит готовится», — заявил представитель Кремля. Отмечается, что раньше политическими визитами занимались на уровне министерств иностранных дел государств.
13 сентября стало известно, что авиасообщение между столицами России и Венесуэлы будет открыто в скором времени.
30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Но революции не вышло: на следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.