Стало известно о новых контрактах России и Венесуэлы

БТР-82А команды армии Венесуэлы на дистанции конкурса «Десантный взвод» на полигоне в Псковской области

Россия и Венесуэла подписали в этом году новые контракты на ремонт военной техники. Документы уже реализуются, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

Контракты подписаны в начале 2019 года. Речь идет о ремонте «ранее поставленного российского имущества». О каком именно имуществе идет речь, в ведомстве не уточнили.

В июне Россия опровергла данные США о новом оборонном договоре на 209 миллионов долларов между Москвой и Каракасом. По информации помощника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, контракт был заключен в мае.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что российская сторона исполняет обязательства лишь по ранее подписанным договоренностям на поставку в Венесуэлу специмущества.

Как уточнили в ФСВТС, речь идет о технике ПВО, в частности, зенитной ракетной системе «Антей-2500». Российские специалисты обслуживают эту технику.

«Это не огромные группы людей. Те специалисты, которые помогают в ремонте и вертолетов, и другой техники», — отмечал глава ведомства Дмитрий Шугаев.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия поддерживает избранного президента Николаса Мадуро.

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