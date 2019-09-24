Раскрыты темы предстоящих переговоров Путина и Мадуро

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в среду, 25 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Сначала лидеры двух стран пообщаются один на один, а потом последуют российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака, уточнил представитель Кремля.

Главы государств обсудят двусторонние отношения, а также вмешательство в ибероамериканские дела со стороны третьих стран.

Вечером 23 сентября Мадуро объявил, что в скором времени вылетает в Россию для встречи с «другом — президентом Путиным».

Ранее в тот же день венесуэльский лидер поблагодарил россиян за поддержку, которую они оказали его стране.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимность. Россия объявила о поддержке избранного президента Мадуро.

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