Мадуро заговорил о мире с американцами

Президент Венесуэлы Николас Мадуро допустил возможность проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию канала «Россия 24».

Глава латиноамериканской страны отметил, что диалог может состояться в случае, если Трамп «решит исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы», которую начал проводить предыдущий президент США Барак Обама. При этом Мадуро считает, что нынешнего американского лидера «подвели в пагубной политике».

20 сентября стало известно, что Мадуро в скором времени приедет в Россию.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента 30 апреля. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство стран Евросоюза и Латинской Америки признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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