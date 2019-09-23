Мадуро поблагодарил россиян за понимание

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность России за поддержку его страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Венесуэльский лидер отметил, что Россия в качестве глобального лидера выступила с решительной поддержкой суверенитета латиноамериканской страны. «И я благодарю Россию и весь российский народ за их понимание», — сказал Мадуро. Он добавил, что две страны связывают давние отношения, и они вместе с российским коллегой Владимиром Путиным будут дальше стремиться развивать их.

20 сентября стало известно, что Мадуро в скором времени приедет в Россию.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента 30 апреля. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Но революции не произошло: на следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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