Названы случайно усилившие экономику России решения США

Некоторые решения властей США ненамеренно привели к усилению российской экономики. Об этом пишет обозреватель National Interest.

Одним из примером таких политических шагов стали американские санкции против Венесуэлы и Ирана. Из-за схожести производящегося в этих странах ресурса бывшие партнеры Каракаса и Тегерана перешли на российскую нефть.

Кроме того, торговая война между Китаем и США позволила усилить позиции российских энергетиков на китайском рынке. А после введения Пекином ответных ограничительных мер китайские энергетические компании стали покупать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.

Также Москва стала крупнейшим нефтяным партнером Пекина в 2016 году, обогнав Саудовскую Аравию. По мнению обозревателя, после запуска газопровода «Сила Сибири», запланированного на 2019 год, Китай займет второе место по объемам закупки российского газа, уступив лишь Германии.

Наконец, несмотря на ухудшение отношений России и Европы, экспорт российского газа на континент увеличился, достигнув рекордных продаж по итогам 2018 года. После завершения проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Москва будет продавать дополнительные 86,5 кубометров газа.

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