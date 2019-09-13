Стало известно о приказе Чавеса утопить США в кокаине

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Уго Чавес

Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес намеревался бороться с США, «утопив их в кокаине». Об этом пишет газета El Mundo.

По информации издания, соответствующие данные американского Управления по борьбе с наркотиками были направлены в Национальную судебную коллегию Испании. В отчете говорится, что Чавес в 2005 году собрал в своей резиденции ответственных за разведку и приказал им затопить американцев наркотиками. Для исполнения плана венесуэльский лидер поручил главам спецслужб координировать свои действия с бойцами повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК, FARC).

Встречи, на которых обсуждалась ситуация, проводились неоднократно. Уже на второй из них этот план был детально проработан. Отмечается, что о путях доставки наркотиков по земле и по воздуху рассказывал Диосдадо Кабельо — нынешний председатель Национальной конституционной ассамблеи, который тогда занимал пост губернатора штата Миранда.

В документе говорится, что затем перед Чавесом отчитались о встрече с представителями РВСК в Венесуэле, также обсуждалась поставка повстанцам оружия в качестве компенсации

Кроме того, сообщается, что одним из присутствовавших на встрече был бывший начальник венесуэльской разведки Уго Карвахаль, известный под псевдонимом El Pollo. Мужчину арестовали в Испании в минувшем апреле по запросу США. Его подозревают в контрабандной торговле тоннами кокаина. Сейчас он находится в испанской тюрьме и ждет решение по экстрадиции в США.

El Mundo пишет, что информацию американское управление получило от множества свидетелей, в том числе от человека, присутствовавшего на как минимум четырех совещаниях. Его имя не разглашается.

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