В Колумбии восстали легендарные повстанцы

Группа бывших бойцов повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК, или FARC) заявила о начале новой борьбы с правительством, несмотря на заключенный в 2016 годы мирный договор. Об этом сообщает The Guardian.

Соответствующее 32-минутное видео появилось в сети минувшей ночью. На нем запечатлены бывшие лидеры РВСК, известные под псевдонимами Иван Маркес и Хесус Сантрич.

«Это продолжение повстанческой борьбы в ответ на предательство, совершенное государством в отношении гаванских мирных соглашений, — говорит Маркес, одетый в камуфляж. — Мы никогда не были идеологически побеждены, поэтому борьба продолжается». По его словам, вновь уйти в горы повстанцев вынудили ложь, вероломство, одностороннее изменение текста соглашения, невыполнение обязательств и отсутствие безопасности.

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Маркес выступал как главный переговорщик со стороны повстанцев при заключении мира три года назад. В 2018-м он пропал после ареста по делу о наркоторговле и выдаче США племянника. Сантрич же разыскивается американской стороной по подозрению в сговоре с целью экспорта кокаина.

По предварительным данным, группа под командованием Маркеса может насчитывать до 2,2 тысячи бойцов. Они намерены координировать свои действия с леворадикальной Армией национального освобождения.

В то же время один из бывших лидеров РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри (известен как Тимоченко), возглавляющий сейчас ее политическое крыло, утверждает, что большая часть бывших повстанцев привержена миру.

The Guardian отмечает, что заявление прозвучало на фоне сложной ситуации в стране. Так, Колумбия столкнулась с убийствами бывших повстанцев и правозащитников, а также сильным политическим расколом. Яркий пример последнего — невыполнение обещаний президентом Иваном Дуке Маркесом. Он выиграл выборы в 2018-м, заявляя об изменении части соглашения с РВСК, а в итоге не смог получить для этого поддержку депутатов и суда.

Мирный договор со второй попытки подписали 24 ноября 2016 года на тот момент президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри. За достижение соглашения, положившего конец длившейся 52 года и унесшей жизни свыше 200 тысяч человек гражданской войне, Сантос был удостоен Нобелевской премии мира.

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