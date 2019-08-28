Видео забитых наркотиками гробов попало в сеть

В Колумбии полиция обнаружила около 300 килограммов марихуаны в двух перевозимых гробах. Видео находки опубликовало Global News.
Водителя автомобиля, в котором перевозили наркотики, задержали. Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что вещества изъяли по итогам обычной проверки машины.
В конце июля сообщалось, что голландская бегунья Мадия Гафур была задержана немецкими полицейскими, которые обнаружили в ее машине наркотики. В ее автомобиле были 50 килограммов метамфетамина и экстази, стоимость которых оценивается в два миллиона евро. По версии правоохранительных органов, спортсменка собиралась провезти вещества через границу в Нидерланды.
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