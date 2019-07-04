Канадец нашел способ легально закупаться килограммами марихуаны

Жителю Канады разрешили покупать медицинскую марихуану килограммами, поскольку более строгие ограничения нарушают его конституционные права. Соответствующее решение принял федеральный суд страны, сообщает CBC News.

Аллан Харрис (Allan Harris) имеет разрешение от врача на прием до 100 граммов марихуаны в день, однако по закону он не мог иметь при себе больше, чем 150 граммов. По словам мужчины, это сильно увеличивало его траты, а также ограничивало возможность путешествовать: он не мог отлучаться из дома более чем на полтора дня и переплачивал за доставку маленьких порций.

В результате суд встал на сторону мужчины. В постановлении говорится, что Харрис по сути несправедливо оказался под домашним арестом. Это произошло из-за неадекватно низкого для его случая ограничения по общему объему каннабиса. Канадцу разрешили закупать и всегда иметь при себе сразу десять дневных порций — то есть килограмм марихуаны.

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Судья при этом отметил, что разрешенное для него количество каннабиса «экстраординарно высокое», но подчеркнул, что определение дозы — это «дело профессионалов, а не суда». CBC News отмечает, что большой объем обычно разрешен людям, которые используют растение в том числе в приготовлении пищи.

Сенат Канады легализовал продажу и употребление марихуаны в июне. Согласно принятому законопроекту, любой совершеннолетний гражданин страны может купить до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. 17 октября закон вступил в силу.

Канада стала вторым в мире государством после южноамериканского Уругвая, легализовавшим употребление марихуаны в рекреационных целях, то есть просто для расслабления.

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