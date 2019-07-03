Разрешенные наркотики захотели убрать с улиц Нидерландов

В Нидерландах активно запрещают употребление наркотических веществ в общественных местах, несмотря на то, что такой поступок не подлежит наказанию. Об этом пишет NL Times.

218 из 355 муниципалитетов уже ввели полный запрет на употребление наркотиков в парках, на улицах и общественных зданиях. В ряде мест ограничения коснулись только отдельных проблемных районов: к примеру, в Амстердаме это площадь Меркатор, а в приморском Схевенингене — набережная.

Эксперты отмечают, что локальные запреты действуют эффективнее, однако большинство районов — 60 процентов — приняли более общие меры. При этом жесткие решения касаются в основном небольших муниципалитетов. Единственным из четырех крупных городов страны, где ввели полный запрет, оказался Роттердам.

В то же время эксперты указывают, что запреты специально не соблюдаются, поскольку иначе местные власти перечеркнут федеральный Опиумный закон. В некоторых муниципалитетах отметили, что ввели запрет чисто формально, но готовы использовать его и вмешиваться в каких-то чрезмерных случаях.

Легкие наркотики, к которым относится марихуана, в Нидерландах официально разрешены. Их употребление относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением.

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