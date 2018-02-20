Полицейские заметили превращение Нидерландов в наркогосударство

Нидерланды в последнее время все больше напоминают наркогосударство, в котором силовики не в состоянии бороться с разрастающимся черным рынком. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад полицейской ассоциации страны.

По официальным данным, число преступлений идет на спад. Однако стражи порядка утверждают, что многие жертвы просто перестали обращаться в полицию, а преступным организациям, по сути, дана полная свобода действий. В частности, растет число правонарушений, совершаемых в отношении уязвимых групп населения.

«С нынешними людьми и ресурсами побороть можно только одну из девяти преступных групп», — отмечается в документе, полученном газетой De Telegraaf. Как сообщается, полиция наблюдает, как мелкие преступники превращаются в состоятельных предпринимателей, которые затем приходят в гостиничный или туристический бизнес, а также на рынок жилья.

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«Нидерланды по многим показателям соответствуют наркогосударству. Детективы отмечают активное развитие параллельной экономики», — указывается в докладе, основанном на беседах с 400 стражами порядка. В нем подчеркивается, что стране не хватает не менее 2 тысяч полицейских.

The Guardian пишет, что легальный статус марихуаны и проституции непреднамеренно продвигают Нидерланды как центр торговли людьми и наркотиками. Так, большая часть экстази, перехваченная в Европе и США, произведена на юге страны, а половина изъятого кокаина завезена через порт Роттердама.

Легкие наркотики, к которым относится марихуана, в Нидерландах официально разрешены. Их употребление относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением.

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