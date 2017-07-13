Голландские тюремщики возмутились вольным режимом для заключенных

Тюремные работники Нидерландов возмутились слишком легким, по их мнению, режимом в пенитенциарных учреждениях страны. Об этом сообщает The Independent.

По новым правилам, заключенным раздают ключи от камер, и они могут свободно покидать их с условием вернуться до 21:30 по местному времени.

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«Надзора за ними очень мало. Заключенные могут делать что хотят без всякого наблюдения. Проблема в том, что они могут вести свои темные дела, разговаривать без перерывов. И наркотиками торговать легче», — сказал Роб Минкс, председатель рабочего совета департамента пенитенциарных учреждений.

По его словам, эксперименты по предоставлению заключенным большей свободы постепенно распространяются на всю страну, но никакой научной базы под этим нет.

В Голландии осталось всего 11,6 тысячи заключенных на 17 миллионов населения — из-за этого многие тюрьмы пришлось закрыть. Кроме того, в сентябре 2016-го власти страны завезли 240 осужденных из Норвегии, чтобы обеспечить работой оставшиеся пенитенциарные учреждения.