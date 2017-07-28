Интернет и СМИ
 

Голландская полиция захватила профили забывших сменить пароль наркодилеров

Перейти в «Мою Ленту»

Голландская полиция перехватила контроль над аккаунтами продавцов наркотиков крупнейшей нелегальной площадки в даркнете Dream Market. Об этом сообщается на портале Bleeping Computer.

Захват профилей произошел в рамках борьбы с дилерами, ушедшими с закрытых правоохранительными органами площадок AlphaBay и Hansa. При переходе на Dream Market часть из них не стала утруждать себя не только сменой псевдонимов, но и паролей от аккаунтов.

В результате голландские правоохранители завладели минимум 14 профилями наркодилеров: их ключ шифрования PGP, по словам пользователей Dream Market, сменился на полицейский.

Один из незадачливых торговцев признался на Reddit, что потерял доступ к своему аккаунту. Он подчеркнул, что использовал одинаковый пароль на разных площадках. На портале были опубликованы данные еще по двум профилям наркодилеров, якобы принадлежащим полицейским.

Полиция Голландии взяла под контроль серверы Hansa 20 июня, после чего около месяца тайно собирала информацию о клиентах торговой площадки. В спецоперации участвовали сотрудники ФБР, американского Управления по борьбе с наркотиками и Национальной полиции Нидерландов при поддержке Европола.

В начале июля пользователи пожаловались на недоступность AlphaBay. Позже выяснилось, что площадка была закрыта в результате операции спецслужб, а один из ее администраторов, канадец Александр Каз, был арестован тайской полицией и совершил самоубийство в тюремной камере.

После закрытия AlphaBay и Hansa самым крупным рынком наркотиков в даркнете стал Dream Market.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Crooks Reused Passwords on the Dark Web, so Dutch Police Hijacked Their Accounts
Спецслужбы закрыли два крупнейших сайта с наркотиками в Tor
Создатель крупнейшего в мире магазина наркотиков в Tor совершил самоубийство
Поддельный Tor-браузер уличили в краже биткоинов у покупателей наркотиков
Последние новости
В Госдуме отказались терпеть американские санкции
Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета в Гамбурге
СМИ сообщили о попадании дочери Кафельникова в реанимацию
Прокуроры поищут в консервах для Росгвардии основание для уголовного дела
Шутившие над погибшими в Одессе украинские музыканты передумали ехать в Россию
Пьяный моторист в Москве угнал теплоход и столкнулся с другим судном  
Рогозин пригрозил ответить «гадам»-румынам за отказ пустить его самолет
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ22:4627 июля

Крах империи

Как россиянин отмывал миллиарды долларов и помогал наркобаронам в Tor
06:38Сегодня

Телеведущую возненавидели за оскорбление «грязного и глупого» Красноярска

18:5227 июля

Найден способ взламывать автомойки и атаковать клиентов

00:07Сегодня

Блогер-гей признался в сексуальной ориентации на глазах пятилетнего брата

Интернет и СМИ00:0127 июля

«Топай на телевидение, твое место там!»

Как Малахов и Дружко превращают YouTube в зомбоящик ради денег и славы
13:5527 июля

Заваленная интимными фото американка пожаловалась матерям извращенцев

04:55Сегодня

Роскомнадзор назвал число заблокированных ресурсов с запрещенной информацией

15:1727 июля

Вайнахи рассказали о месяцах преследования женщин за «полуголые» фото в соцсетях

Интернет и СМИ00:0321 июля

Из камеры в камеру

Как порнозвезды и сторонники Навального становятся жертвами массовой слежки
17:4726 июля

Джеймс Франко оказался блогером-философом

17:3927 июля

Твит о плавающих у берегов Крыма фекалиях проиллюстрировали снимком Тимати

15:3426 июля

Brazzers выпустит порнопародию на «Игру престолов»

Россия
На почтальона всегда стучат дважды
Кто и как ворует на почте в России
В Госдуме отказались терпеть американские санкции
Железняк подсчитал подлежащих высылке из России американских дипломатов
Пьяный моторист в Москве угнал теплоход и столкнулся с другим судном
Путин призвал полицию к строгости в отношении лихачей
Поклонявшийся букве «Ё» уральский сектант получил условный срок
Моя бабушка — патологоанатом
Будни провинциального морга в фотогалерее «Ленты.ру»
Все материалы
Мир
Девочка не промах
История 16-летней немки, сбежавшей от семейных проблем в ИГ и ставшей снайпером
A protester reacts in front Moroccan police forces during a demonstration in the northern town of El Hoceima, Morocco, Thursday, July 20, 2017. Clashes between police and Moroccan protesters Thursday left at least 83 injured in clouds of tear gas and running battles at an unauthorized demonstration over inequality and corruption.Налетели на Риф
Пережив «арабскую весну», марокканская монархия вновь оказалась под ударом
Тимофей Бордачев: Им стыд, нам позор
России пора коренным образом изменить структуру отношений с Западом
Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета в Гамбурге
Пять стран-партнеров ЕС продлили санкции против Крыма
Румыния объяснила закрытие воздушного пространства для самолета с Рогозиным
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Все материалы
Бывший СССР
Беги, Михо, беги!
Как Саакашвили из друга Порошенко превратился в главного врага
Активы Гульнары Каримовой на 840 миллионов долларов арестовали в Швейцарии
В Литве задумались о предоставлении гражданства Саакашвили
Порошенко пожелал независимости украинской церкви от Московского патриархата
Саакашвили подтвердил слова Трампа о вмешательстве Украины в американские выборы
В Генпрокуратуре Узбекистана сообщили об уголовном деле Гульнары Каримовой
Додон возмутился задержанием российских артистов в кишиневском аэропорту
Все материалы
Финансы
Вскрытая угроза
Как беспечность инвесторов ведет мир к новой финансовой катастрофе
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне девяти процентов
Минэкономразвития оценило рост ВВП в июне почти в три процента
Руководство «Югры» пообещало бороться с ЦБ и АСВ
У банка «Югра» отозвали лицензию
Промсвязьбанк разместил вечные облигации на 500 миллионов долларов
Владелец «Югры» представил план спасения банка
Все материалы
Бизнес
Яблочный trade-in
Apple запустила в России программу обмена старых iPhone на новые с доплатой
Der Spiegеl сообщил о причастности Bosch к сговору автопроизводителей
На дне
Санкции США могут поставить под удар совместные с ЕС проекты российских компаний
«Ашан» впервые с момента прихода в Россию снизил выручку
ФАС разрешила «Яндексу» слоган про «поисковик номер один»
Главу Amazon Безоса за сутки лишили звания самого богатого человека в мире
Renault-Nissan обогнал Volkswagen и Toyota по объему продаж в мире
Все материалы
Силовые структуры
Военно-транспортный самолет Ан-70 на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2013 года.Груз-XXI
Что будет с авиастроительной фирмой Антонова
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Большой флот Владимира Путина
Сможет ли ВМФ России закрепиться на втором месте в мире
Спущен на воду второй тихоокеанский корвет проекта 20380
Россия передала Франции криминального авторитета Нодара Тбилисского
Опубликовано видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге
ЧФ перешел на резервное энергоснабжение из-за отключения электричества в Крыму
Все материалы
Наука и техника
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
Темник фюрера
Кровожадных нацистов испугал безбашенный инвалид: превью Wolfenstein II
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
В Wolfenstein II появится чернокожий Джозеф Сталион
Названа стоимость SpaceX
Найдена первая экзолуна
Найдены ближайшие родственники самых живучих существ на Земле
Все материалы
Спорт
Выстрел в девятку
Как ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит» стартовали в еврокубках с побед
«Свиньи», «кони» и геи
За что болельщики «Зенита» регулярно «травят» своих футболистов
Валерий МасловВслед за Стрельцом
Умер уникальный футболист и хоккеист Валерий Маслов
СМИ сообщили о попадании дочери Кафельникова в реанимацию
Неймар ушел с тренировки «Барселоны» после ссоры с одноклубником
Греческий футболист справил нужду за воротами во время матча Лиги Европы
Кафельников рассказал о попадании в ад и назвал себя отцом-неудачником
Все материалы
Культура
Холодная она
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Взрывной блондинки» до «Рокового искушения»
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок
Лучшие снимки финалистов фотоконкурса «Точка на карте. Память места»
Появился гид по «Пикнику Афиши»
Опубликован рейтинг наиболее известных русских художников
В Мосгордуме рассмотрят проект граффити в память о Беннингтоне из Linkin Park
Лидер Rammstein послушает Баскова и Нюшу в Баку
Все материалы
Интернет и СМИ
Крах империи
Как россиянин отмывал миллиарды долларов и помогал наркобаронам в Tor
Телеведущую возненавидели за оскорбление «грязного и глупого» Красноярска
«Топай на телевидение, твое место там!»
Как Малахов и Дружко превращают YouTube в зомбоящик ради денег и славы
Блогер-гей признался в сексуальной ориентации на глазах пятилетнего брата
Роскомнадзор назвал число заблокированных ресурсов с запрещенной информацией
Вайнахи рассказали о месяцах преследования женщин за «полуголые» фото в соцсетях
Твит о плавающих у берегов Крыма фекалиях проиллюстрировали снимком Тимати
Все материалы
Ценности
«Некрасивые машины я не покупаю»
Сколько 911-х может позволить себе столичный радиоведущий
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Российский дизайнер представил лукбук с бритоголовой девушкой
Александр Вонг надел на полуголую модель полосатую балаклаву
Rolls-Royce выпустил самую высокотехнологичную модель в своей истории
Edifice представил часы с карбоновой отделкой для автолюбителей
Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла
Все материалы
Путешествия
Ловушка для туриста
Как избежать встречи с аферистами в отпуске
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Туристка сняла на видео одну из редчайших акул
Деревня в Швейцарии стала туристическим хитом из-за вирусного видео
Москва попала в число городов с самыми дешевыми в мире напитками
Китайские туристы сплавились по горной реке в костюмах миньонов
Авиарейс в США задержали из-за ссоры пилота и стюардессы
Все материалы
Из жизни
«Все говорили, что не хотят драться с геем»
Фотоистория о жизни боксеров-трансгендеров
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Отказавшегося жениться белорусского туриста взяли в заложники
Обидчивый муж во время круиза убил жену из-за постоянных насмешек
Обнаженного и разбрасывающего деньги грабителя банка арестовали в США
Спасенный Памелой Андерсон слон затоптал пытавшегося сделать с ним селфи мужчину
Все материалы
Воровать — так миллион
Длительный тест Ford Kuga: выводы, конкуренты и стоимость владения
Все о новой рамной «Тойоте» для России
Все, что нужно знать о внедорожнике Fortuner
Как стать миллионером
Какую машину надо купить сейчас, запереть в гараже и обогатиться. Через несколько лет
Битва трех респектабельных седанов на солярке
BMW 5 серии против Mercedes-Benz E-класса и Jaguar XF
Mitsubishi Lancer Evolution IX без пробега продали за 138 тысяч долларов
Rolls-Royce представил новый полностью алюминиевый Phantom
Американцы построили первый в мире 360-сильный электровнедорожник
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы