Голландская полиция захватила профили забывших сменить пароль наркодилеров

Голландская полиция перехватила контроль над аккаунтами продавцов наркотиков крупнейшей нелегальной площадки в даркнете Dream Market. Об этом сообщается на портале Bleeping Computer.

Захват профилей произошел в рамках борьбы с дилерами, ушедшими с закрытых правоохранительными органами площадок AlphaBay и Hansa. При переходе на Dream Market часть из них не стала утруждать себя не только сменой псевдонимов, но и паролей от аккаунтов.

В результате голландские правоохранители завладели минимум 14 профилями наркодилеров: их ключ шифрования PGP, по словам пользователей Dream Market, сменился на полицейский.

Один из незадачливых торговцев признался на Reddit, что потерял доступ к своему аккаунту. Он подчеркнул, что использовал одинаковый пароль на разных площадках. На портале были опубликованы данные еще по двум профилям наркодилеров, якобы принадлежащим полицейским.

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Полиция Голландии взяла под контроль серверы Hansa 20 июня, после чего около месяца тайно собирала информацию о клиентах торговой площадки. В спецоперации участвовали сотрудники ФБР, американского Управления по борьбе с наркотиками и Национальной полиции Нидерландов при поддержке Европола.

В начале июля пользователи пожаловались на недоступность AlphaBay. Позже выяснилось, что площадка была закрыта в результате операции спецслужб, а один из ее администраторов, канадец Александр Каз, был арестован тайской полицией и совершил самоубийство в тюремной камере.

После закрытия AlphaBay и Hansa самым крупным рынком наркотиков в даркнете стал Dream Market.