Американцы убили двухмесячную дочь наркотиками и пошли под суд

В США паре предъявили обвинение в убийстве и пренебрежении родительскими обязанностями после смерти дочери из-за наркотиков. Об этом сообщает The Sun.

Обвинения предъявлены 27-летнему Юждину Чендлеру (Eugene Chandler) и 26-летней Шейли Брумфилд (Shaleigh Brumfield). Их двухмесячная дочь Марли (Marleigh) скончалась осенью 2018 года.

По информации полиции, стражи порядка приехали на экстренный вызов по адресу пары в городе Данвилл в штате Вирджиния 24 ноября. К тому моменту девочка не подавала признаков жизни. Полицейские попытались сами реанимировать ее, а затем доставили в отделение скорой помощи, где Марли признали мертвой.

Отмечается, что на теле ребенка не было следов какого-либо физического насилия, однако правоохранители сочли смерть подозрительной. Вскрытие показало, что девочка умерла от острой интоксикации героином и кокаином. Также было выяснено, что Марли укладывали спать на ту же кровать, где спали ее родители.

Как именно произошла интоксикация, не уточняется. В то же время в доме пары при обыске нашли марихуану и принадлежности для употребления наркотиков, передает MEAWW.

Чендлера и Брумфилд арестовали 25 июня 2019-го — через семь месяцев после смерти дочери. До суда пара остается в тюрьме без права выхода под залог.

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