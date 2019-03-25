Мигранты погубили пятимесячного ребенка обрезанием на дому

В итальянском городе Скандиано пятимесячный ребенок умер из-за того, что ему сделали процедуру обрезания на дому. Об этом сообщает ANSA.

В отношении его родителей, уроженцев Ганы, проводится расследование. Их подозревают в умышленном убийстве. Слушание по их делу состоится в течение нескольких дней, как только появятся результаты вскрытия.

Известно, что ребенок попал в больницу города Болонья 22 марта с сердечным приступом. Туда ребенка доставили вертолетом. Других деталей произошедшего пока не приводится.

У 40-летнего мужчины и 30-летней женщины, имена которых не сообщаются, еще три малолетних ребенка.

12 марта сообщалось, что в российском Санкт-Петербурге госпитализировали мальчика 2016 года рождения, после домашнего обрезания.

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