Российского ребенка госпитализировали после обрезания на дому

В Санкт-Петербурге госпитализировали мальчика 2016 года рождения, которому дома провели обрезание. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Ребенок находится в состоянии средней тяжести.

Мальчик, предположительно, воспитывается в семье мусульман.

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Аналогичный случай произошел в Петербурге в конце января. Тогда пятилетний ребенок поступил в больницу с большой кровопотерей через несколько суток после домашней операции. По факту произошедшего была назначена полицейская проверка.

В ноябре прошлого года сообщалось о московском медцентре «Бест Клиник», предлагавшем клиентам услугу женского обрезания маленьким девочкам. Росздравнадзор провел проверки в указанной клинике и передал информацию о выявленных нарушениях сотрудникам Следственного комитета.

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