Пятилетний ребенок попал в больницу в Петербурге после обрезания

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после того, как пятилетний ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за неудачно проведенного обрезания на дому, передает ТАСС.

По информации агентства, ребенка 2013 года рождения госпитализировали ночью 22 января в Адмиралтейском районе. В больницу его доставила мать.

Как уточняют «Невские новости», мальчик потерял много крови и прибыл в лечебное учреждение с анемией. Его отец пояснил медикам, что вечером 20 января он приехал с сыном в некую квартиру в Спасском переулке, где человек, называющий себя врачом, сделал обрезание. После операции состояние ребенка ухудшилось.

Ранее уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова назвала проведение в московской клинике клиторэктомии (женского обрезания) для девочек медицинским вопросом. «Это вопрос к докторам», — сказала она.

27 ноября российские правозащитники обратились в прокуратуру с требованием проверить работу московского медицинского центра «Бест Клиник», где маленьким девочкам делают женское обрезание. Клинике выдали предписание об устранении административных правонарушений по статьям «Безлицензионная деятельность» и «Грубые нарушения лицензионных требований», результаты проверки переданы в столичное управление Следственного комитета.

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