Маленькие дети нашли кокаин на игровой площадке

В британском городе Херн-Бэй, графство Кент, дети нашли кокаин в игровом центре. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

26-летняя Кэти Боуэлл (Katie Bowell) утверждает, что первый пакет с белым порошком обнаружила ее шестилетняя дочь. Женщина передала его менеджеру игрового центра, а затем вызвала полицию.

Второй пакет с наркотиками отыскал сын ее знакомой, которой играл в бассейне с шариками. «Он сказал нам: "Смотрите, что я нашел", — рассказала Боуэлл. — После этого он бросил его обратно в бассейн». По ее словам, при ней этот пакет так и не достали.

В марте сообщалось, что в таиландском городе Лампанг собака нашла наркотики, принесла их к дому хозяйки и разбросала во дворе. Прибывшие полицейские отыскали во дворе 3680 таблеток метамфетамина.

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