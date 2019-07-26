Участницу Олимпиады задержали с 50 килограммами наркотиков

Голландская бегунья Мадия Гафур была задержана немецкими полицейскими, которые обнаружили в ее машине 50 килограммов наркотиков. Об этом сообщает издание Sport1.

26-летняя спортсменка была арестована еще 18 июня, однако об этом стало известно только сейчас. Неподалеку от границы между Нидерландами и Германией полицейские проводили обычную проверку, в результате которой нашли в автомобиле Гафур 50 килограммов метамфетамина и экстази, стоимость которых оценивается в два миллиона евро. По версии немецких правоохранительных органов, спортсменка собиралась провезти вещества через границу в Нидерланды.

Гафур — участница Олимпийских игр 2016 года. В составе эстафетной команды Нидерландов она выступила в забеге на 400 метров.

В октябре 2016-го бывший футболист Марсело Плетш получил девять лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков. В его грузовике была обнаружена расфасованная марихуана общим весом 793 килограмма. Сам игрок находился за рулем.

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