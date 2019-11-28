«Роснефть» стала лучшей российской компанией в рейтинге соблюдения прав человека

«Роснефть» стала лучшей российской компанией в международном рейтинге CHRB (Corporate Human Rights Benchmark) в области соблюдения прав человека. Об этом говорится в сообщении НК. В 2019 году в рейтинге приняло участие 200 компаний.

Эксперты CHRB отметили прозрачность и ответственность компании в области соблюдения прав человека в ходе осуществления ее деятельности. В своем отчете об основных результатах исследования в 2019 году CHRB повысило рейтинг «Роснефти» в области соблюдения прав человека на 11 процентных пунктов — до 32,7 процента. Эта динамика роста — одна из самых среди всех международных добычных компаний. Рейтинг «Роснефти» опережает средний показатель по отрасли — он выше, чем у всех других российских производителей. По этому показателю «Роснефть» опередила таких мейджоров, как ExxonMobil, PetroChina, ONGC, OMV и других.

С 2013 года CHRB вместе с коалицией из около 90 инвесторов (среди них — Aviva Investors, APG Asset Management, Nordea Wealth Management и другие, активы под управлением которых составляют более 5,3 триллиона долларов) отслеживают меры, предпринятые компаниями для улучшения показателей в области прав человека и их соответствия ожиданиям инвесторов. Среди ключевых критериев оценки — интеграция вопросов соблюдения прав человека в корпоративное управление, наличие инструментов правовой защиты, реагирование на предполагаемые нарушения прав человека и прозрачность информации.

«Роснефть» c 2007 года публикует Отчет в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). Компания также на протяжении 10 лет является членом Глобального договора ООН, тем самым подтверждая свою приверженность соблюдению прав человека. В декабре 2018 года Совет директоров одобрил стратегию НК в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН и публичную позицию «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития».

В 2019 году работа НК «Роснефть» в области устойчивого развития получила высокие оценки в ряде международных рейтингов. В частности, компания вошла в пятерку отраслевых лидеров рейтинга Refinitiv (бывшее подразделение Thomson Reuters) c рейтингом А.

Кроме того, аналитики Bloomberg в области устойчивого развития присвоили «Роснефти» рейтинг на уровне 63,9. По этому показателю компания является одним из лидеров, опережая большинство представителей мировой нефтегазовой отрасли. По результатам оценки корпоративной устойчивости (Corporate Sustainability Assessment) международной компании SAM (ранее RobecoSAM) «Роснефть» улучшила рейтинг на 12 позиций до 57.

