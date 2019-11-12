Коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти» стал одним из самых высоких

Коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти», составляющий 50 процентов от чистой прибыли по МСФО, является одним из самых высоких в отрасли. Об этом говорят аналитики нефтяного рынка. Выплаты за первое полугодие 2019 года составили 162,6 миллиарда рублей. Это на 5 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года и абсолютный рекорд для компании, следует из анализа опубликованного отчета «Роснефти» о выплате дивидендов за первое полугодие 2019 года.

«Сам факт выплаты рекордных промежуточных дивидендов говорит о том, что финансовые профили компании продолжают улучшаться. Компания демонстрирует положительный свободный денежный поток, и доходность свободного денежного потока составляет примерно 19,4 процента, — комментирует итоги анализа дивидендной политики «Роснефти» сергей суверов старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. — Это один из самых высоких показателей в отрасли. Сама дивидендная доходность пока составляет 6,2 процента. Это выше, чем у мировых мэйджоров, но по итогам показатель может улучшиться и составить примерно от семи до восьми процентов».

По дивидендной доходности «Роснефть» с показателем 6,2 процента является одним из лидеров отрасли, обгоняя таких мировых мейджоров, как Equinor (5,2 процента), Petrobras (1,4 процента), PetroChina (2,6 процента).

По мнению эксперта, что касается 2020 года, то дивидендная доходность вполне может приблизиться к 10 процентам годовых, что говорит о том, что компания является очень привлекательным объектом для инвестиций, именно исходя из дивидендной доходности. «Также, естественно, по IPO Saudi Aramco, которое сейчас проходит, говорит о том, что даже относительно саудовской компании российские компании нефтяной отрасли остаются слишком недооценены, в том числе в отношении дивидендной доходности, которая у "Роснефти" гораздо выше, чем предполагаемые показатели у Saudi Aramco. Мне кажется, что акции "Роснефти", что касается среднесрочных перспектив, являются одним из самых интересных объектов на российском фондовом рынке», — отметил Сергей Суверов.

При этом компания показала сильные финансовые результаты за третий квартал 2019 года: чистая прибыль «Роснефти» значительно превысила ожидания рынка, увеличившись на 25 процентов — до 550 миллиардов рублей.

Топ-менеджмент «Роснефти» уже заявил, что акционеры компании могут рассчитывать на рост дивидендных выплат по итогам 2019 года. По нашим оценкам, по итогам 2019 года дивидендная доходность бумаг «Роснефти» составит от 7,7 до 8,2 процента. Учитывая курс компании на снижение долговой нагрузки, а также возможные налоговые льготы, доходность акций компании в 2020 году ожидается на уровне — 9,5 процента, 2021 году — 11,2 процента.

Это открывает хорошие перспективы бумагам компании. Большинство инвестиционных банков прогнозируют существенный рост стоимости акций «Роснефти». Отметим, что с момента одобрения стратегии «Роснефть-2022» ценные бумаги «Роснефти» прибавили почти 46 процентов.