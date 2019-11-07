«Роснефть» сократила вознаграждение топ-менеджерам на 64 процента

Вознаграждения членам правления «Роснефти» в третьем квартале сократились по сравнению с апрелем-июнем 2019 года на 64 процента. Это следует из ежеквартального отчета компании.

Общая сумма выплат членам правления компании в январе-сентябре 2019 года сократилась на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Выплаты членам правления компании во втором квартале включали премию по итогам предыдущего года, а также разовую премию в связи с вручением государственных наград.

Президент России в апреле наградил более 60 сотрудников «Роснефти», в том числе членов правления компании, орденами за вклад в развитие нефтегазовой отрасли. Также, выплаты премий во 2 квартале членам правления компании были связаны с выполнением ключевых показателей деятельности, в том числе с достижением в 2018 году рекордной чистой прибыли в 649 миллиардов рублей, ростом капитализации компании более чем на 40 процентов, а также успешной реализацией стратегии «Роснефть-2022» в области технологического развития.