«Роснефть» поставит в Индию два миллиона тонн нефти

«Роснефть» и компания Indian Oil Corporation Limited (IOCL) подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 миллионов тонн нефти до конца 2020 года. Подписание советующего соглашения состоялось в рамках визита главы «Роснефти» Игоря Сечина в Нью-Дели. В ходе этого визита была также проведена рабочая встреча с министром нефти и газа Индии Дхармендрой Прадханом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

В ходе встречи Сечина и Прадхана стороны обсудили текущие совместные проекты «Роснефти» и индийских компаний, в числе которых «Сахалин-1», «Таас-Юрях», Ванкорский кластер (консорциуму индийских компаний принадлежит 49 процентов в Ванкорском месторождении), «Дальневосточный СПГ» и Nayara Energy.

Отдельной темой переговоров стал вопрос участия индийских компаний в реализации проекта по созданию новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края России — «Восток Ойл». Как заявил Дхармендра Прадхан, индийской стороной принято принципиальное решение об участии в проекте. Для того чтобы в кратчайшие сроки согласовать параметры вхождения индийских компаний в «Восток Ойл», стороны договорились о создании постоянно действующей рабочей группы из представителей российских и индийских компаний.

«Отношения имеют давнюю историю, глубокую экономическую основу и неконъюнктурный взаимный экономический интерес. В данном случае, Индия, которая может стать локомотивом мирового экономического развития, подобно Китаю, требует повышенного потребления энергоресурсов, — прокомментировал новость ведущий научный сотрудник РИСИ Михаил Беляев. — На фоне возрастающей напряженности на Ближнем Востоке, Индия все больше заинтересована в диверсификации поставок энергоносителей, и с этой точки зрения Россия представляется наиболее перспективным партнером».

По мнению Михаила Беляева, контракты «Роснефти» — продолжение традиционно прочной экономической составляющей в отношениях России и Индии. Интеграция Индии в проект «Восток Ойл» — зона двусторонних интересов. Интерес Индии — в широком смысле — не просто освоение месторождений или участие в транспортной составляющей проекта — это межгосударственное сотрудничество во множестве областей. «Проект не только по своим инфраструктурным масштабам, но и по своей идеологической составляющей выводит наши отношения на новый качественный уровень», — подчеркнул эксперт.

Конкурентным преимуществом «Восток Ойла» является близость к уникальному транспортному коридору — Северному морскому пути, заявили в компании. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений проекта сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн к 2024 году.

