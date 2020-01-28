«Роснефть» ввела первый в РФ комплекс по выпуску катализаторов гидропроцессов

«Роснефть» запустила в эксплуатацию первый в России опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов гидропроцессов. Об этом говорится в сообщении компании.

Современный объект общей площадью 720 квадратных метров расположен на территории «Новокуйбышевского завода катализаторов» (входит в периметр НК «Роснефть»). На базе опытно-промышленного комплекса в Новокуйбышевске компания планирует создание технологий для промышленного выпуска новых поколений конкурентоспособных катализаторов гидроочистки дизельного топлива и вакуумного газойля, а также других процессов нефтепереработки. Промышленные установки способны производить около 200 килограммов различных катализаторов в сутки (6 тонн ежемесячно).

Новый комплекс позволит отрабатывать технологии производства катализаторов процессов нефтепереработки и нефтехимии с учетом перехода на крупнотоннажное производство. До настоящего момента в России отсутствовали условия для отработки промышленных технологий производства катализаторов гидрокрекинга, гидроизомеризации и других процессов.

Ввод нового комплекса в эксплуатацию позволит достичь значительного экономического эффекта за счет сокращения затрат на закупку катализаторов сторонних производителей, а также логистической составляющей. Например, потребности НПЗ «Роснефти» в катализаторах гидроочистки составляют около 2000 тонн в год. Стоимость такого количества катализаторов гидроочистки составляет примерно 2,5 миллиарда рублей в год.

Новые технологические возможности в перспективе позволят заметно снизить зависимость России от импортной продукции в области катализаторов для процессов нефтепереработки. Сейчас доля импорта в катализаторах гидроочистки составляет около 90-95 процентов. За счет развития высокотехнологичного производства «Роснефть» планирует снизить этот показатель до 50 процентов к 2024 году.

В состав нового опытно-промышленного комплекса входят 9 основных технологических линий, а также 5 вспомогательных блоков, которые включают в себя оборудование для производства катализаторов процессов нефтепереработки, а также различные средства контроля, измерения и управления процессами приготовления катализаторов. Современная технологичная площадка позволит ускорить процесс внедрения и коммерциализации разработок лабораторий научно-проектных Институтов «Роснефти», работающих в области катализа и катализаторов процессов нефтепереработки и нефтехимии.

В настоящее время в периметре «Роснефти» работают два катализаторных предприятия — Ангарский и Новокуйбышевский заводы. Создано совместное предприятие ООО «РН-Кат» на базе Стерлитамакского завода катализаторов по выпуску катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга. В трех научно-исследовательских институтах Компании ведутся работы, связанные с катализом и катализаторами.

Ангарский завод является основным российским производителем катализаторов риформинга бензина. Доля катализаторов риформинга бензина ангарского производства на НПЗ «Роснефти» превышает 60 процентов, а по России составляет 30 процентов.

В первом квартале 2021 года на Ангарском заводе планируется ввод в эксплуатацию новой установки мощностью 600 тонн в год по производству катализаторов риформинга и изомеризации бензина. Новое производство позволит не только повысить качество вырабатываемых катализаторов, сократить потери платины, повысить надежность и безопасность производства, но и в значительной мере обеспечить потребности всех НПЗ РФ в современных катализаторах данного типа.

Кроме того, на Новокуйбышевском заводе катализаторов установлены современные мощности по регенерации катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга — до 4 тысяч тонн в год. Эти мощности полностью покрывают потребности компании в регенерации катализаторов даже с учетом проектов по углублению переработки.

В 2019 году на базе Уфимской группы НПЗ проведены промышленные испытания катализатора гидроочистки дизельного топлива производства компании «РН-Кат». Этот продукт является уникальной корпоративной инновацией — единственным российским катализатором, который работает как на тяжелом, так и на легком сырье и обеспечивает на выходе дизельное топливо класса Евро-5.

Современный рынок катализаторов носит сегментарный характер и в каждом сегменте есть свой лидер. «Роснефть», по сути, является единственной в стране, кто выпускает платиносодержащие катализаторы риформинга и катализаторы для производства водорода, а теперь и гидроочистки дизельного топлива.

«С января 2020 года мы полностью переходим с импорта катализаторов гидроочистки дизельных топлив, а также планируем выйти на рынок России и зарубежья с конкурентным предложением катализаторов этого вида», — заявил вице-президент «Роснефти» Александр Романов.

По его словам, в ближайшее время будет сделан упор на развитие производства катализаторов риформинга и гидроочистки дизельного топлива. В среднесрочной перспективе планируется освоить производство катализаторов изомеризации, гидроочистки и гидрокрекинга вакуумного газойля. «Наша стратегическая цель — в течение ближайшего года-полутора решить вопрос обеспечения 100 процентов потребностей наших НПЗ в данных катализаторах, конкурентоспособных по качеству и цене. После этого будем активно выводить нашу продукцию на рынок», — добавил Александр Романов.

