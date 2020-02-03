Экологическая деятельность «Роснефти» получила высокие оценки CDP и FTSE Russell

«Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project). Об этом говорится в сообщении НК.

По итогам независимой оценки «Роснефти» был присвоен рейтинг категории «В», являющийся самым высоким среди российских нефтегазовых компаний. Кроме того, он на два уровня превышает средний рейтинг европейских компаний-участников. Деятельность «Роснефти» в области корпоративного управления и реализации инициатив, связанных с сокращением выбросов парниковых газов, оценена CDP по наивысшей шкале «А».

Климатические рейтинги CDP, присваиваемые компаниям по результатам оценки представленных ими отчетов, публикуются ведущими информационно-аналитическими агентствами наряду с финансовой информацией и учитываются инвесторами при оценке активов.

Деятельность «Роснефти» в области устойчивого развития и охраны окружающей среды также получила высокую оценку FTSE Russell — аналитического подразделения Лондонской биржи (London Stock Exchange Group, LSEG). Компания вошла в индекс FTSE4Good Emerging Index с наивысшим балом (5/5) в категории «Управление», включающей показатели в области корпоративного управления, риск – менеджмента и противодействия коррупции.

По своим показателям «Роснефть» опережает большую часть (83 процента) участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли ICB supersector.

Серия индексов FTSE4Good оценивает крупнейшие глобальные компании с учетом результатов деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в раскрытии информации.

«Роснефть» с 2007 года публикует Отчет в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). Также компания является членом Глобального договора ООН, тем самым подтверждая приверженность самым высоким принципам устойчивого развития.

Ведущие позиции «Роснефти» в области устойчивого развития были подтверждены результатом международного рейтинга соблюдения прав человека CHRB, который признал Компанию лучшей среди других российских производителей.

В 2019 году работа НК «Роснефть» в области устойчивого развития получила высокие оценки ряда других признанных международных рейтингов. Так, компания вошла в пятерку отраслевых лидеров рейтинга Refinitiv с рейтингом «А». Аналитики Bloomberg в области устойчивого развития присвоили «Роснефти» рейтинг на уровне 65,15. По этому показателю компания является одним из лидеров, опережая большинство нефтегазовых компаний мира.

