Сотрудничество с «Роснефтью» в ВР назвали примером превосходного партнерства

Давнее сотрудничество транснациональной нефтегазовой компании British Petrolium с Россией и «Роснефтью» на протяжении многих лет является примером важного стратегического партнерства. Об этом заявил главный исполнительный директор ВР Боб Дадли, отвечая в рамках конференц-звонка на вопрос главы аналитического подразделения по нефти и газу Credit Suisse Томаса Адолфа.

«Россия является очень важной для ВР. На протяжении многих лет для меня это пример превосходного партнерства. Важного и стратегического. У нас есть много опций, и речь не только об участии в акционерном капитале «Роснефти», но и о реализации совместных проектов», — заявил Боб Дадли.

Говоря о сотрудничестве с «Роснефтью», он подчеркнул стремление компании к трансформации. «Акцент делается на модернизацию систем безопасности, сокращении коррозий, существенном снижении объемов сжигания [ПНГ] — всех тех правильных вещах, которые вы ожидаете от компании. Мне кажется, компанию немного сдерживает соглашение ОПЕК+, но есть значительные перспективы роста, ряд высококлассных проектов. Поэтому «Роснефть» это не просто пассивная инвестиция, мы вместе работаем по множеству направлений», — добавил Боб Дадли.

Финансовый директор ВР Брайан Гилвари назвал перспективы ВР в России «крайне позитивными». «Стратегическое партнерство с «Роснефтью», которое Боб [Дадли] отстраивал на протяжении длительного времени, представляется одним из наиболее тесных и важных», — заявил он.

Брайан Гилвари также напомнил о том, что в течение 10 лет занимал должность члена совета директоров ТНК-ВР, поэтому имеет хорошее представление о России, трудностях и возможностях [связанных с ведением бизнеса в регионе]. «Россия является для нас стратегическим регионом присутствия, в том числе с точки зрения сотрудничества с "Роснефтью"», — подчеркнул он.

«Я бы хотел напомнить, что Россия подписала Парижское соглашение, проводит большую работу в части «энергетического перехода», является сторонником целей устойчивого развития ООН. Кроме того, это одна из крупнейших нефтегазовых провинций в мире. Поэтому, с моей точки зрения, крайне важным для ВР является дальнейшее укрепление взаимоотношений, в том числе в части реализации совместных проектов, которые начали Боб [Дадли] и его команда. В частности, уже сейчас ВР реализует проект "Таас-Юрях", который генерирует прибыль и добычу для нас, — рассказал Брайан Гилвари. — Инвестиция в "Роснефть" также сама по себе приносит нам дивидендный доход, который составляет около 10 процентов от наших собственных дивидендов, останется очень важной для нас и в дальнейшем. Ничто не указывает на то, что инвестиция в "Роснефть" является "нестратегической" инвестицией. Я таких признаков за последние 10 лет не обнаружил. Мы рассматриваем взаимоотношения как значимые».

По данным опубликованной ВР отчетности по итогам 2019 года, доля «Роснефти» в добыче углеводородов BP составила 30,3 процента. Доля «Роснефти» в добыче нефти компании составила 41,8 процента. Добыча ВР в 2019 году с учетом «Роснефти» составила 3,781 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2,7 процента больше, чем за 2018 год. При этом на долю компании в «Роснефти» пришлось 1,144 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Таким образом, «Роснефть» в 2019 году обеспечила порядка трети от общей добычи ВР.

В декабре 2018 года «Роснефть» одобрила стратегию в части приверженности 17 Целям устойчивого развития ООН. Одной из приоритетных целей для Компании является «Борьба с изменениями климата».

За последние 5 лет «зеленые» инвестиции компании составили более 240 миллиардов рублей. «Роснефть» реализует масштабную газовую программу, предусматривающую к концу 2021 года снижение показателя сжигания попутного нефтяного газа до уровня менее 5 процентов.

В феврале 2020 года «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project). По итогам независимой оценки, «Роснефти» был присвоен рейтинг категории «В» — самый высокий среди российских нефтегазовых компаний и на два уровня превышающий средний рейтинг европейских компаний-участниц. Деятельность «Роснефти» в области корпоративного управления и реализации инициатив, связанных с сокращением выбросов парниковых газов, оценены CDP по наивысшей шкале «А». Кроме того, «Роснефть» вошла в международный биржевой индекс FTSE4Good с высокими результатами в области устойчивого развития. По своим показателям «Роснефть» опережает большую часть (83 процента) участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли ICB supersector.