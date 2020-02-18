Минэнерго согласилось с оценкой «Роснефтью» проекта «Восток Ойл»

Минэнерго России согласно с оценкой «Роснефти» того, что вклад арктического проекта «Восток Ойл» в ВВП России составит порядка 2 процента ежегодно, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

По словам замминистра, все расчеты с Миндальвостока и Минфином под соответствующий законопроект созвучны. Вот почему последовала рекомендация профильного комитета Государственной Думы его принять. Это означает, что позиции у всех федеральных органов исполнительной власти и компании «Роснефть» близкие, подчеркнул Павел Сорокин.

Проект предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, его ресурсная база составляет порядка 5 миллиардов тонн нефти, а инвестиции запланированы в объеме более 10 триллионов рублей, причем на первом этапе — на уровне около 2 триллионов рублей. «Восток Ойл» объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края.

Павел Сорокин также отметил, что в случае подтверждения запасов до 2025-2026 годов мы рассчитываем на инвестиции под триллион рублей. «Это все вместе: те инвесторы, которые будут участвовать в проекте плюс госкомпании», — добавил замминистра.

Накануне комитет по бюджету и налогам рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, направленный на налоговое стимулирование разведки и добычи углеводородов в Арктике. Он предоставляет право перейти на уплату НДД и льготную налоговую ставку НДПИ пользователям недр на определенных участках. По оценке кабмина, суммарный положительный эффект для бюджетной системы России от предоставления налогового вычета по НДПИ на период реализации проектов разработки месторождений в Арктической зоне составит 1,9 триллиона рублей.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 11 февраля говорил, что реализация проекта «Восток Ойл» позволит увеличить ВВП России на 2 процента ежегодно.

