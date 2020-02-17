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«Роснефть» увеличит инвестиции в экологию и «зеленые технологии»

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«Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном рейтинге в категории «водные ресурсы» в рамках проекта CDP (Carbon Disclosure Project). Деятельность «Роснефти» с учетом решений по управлению водными ресурсами получила оценку «В-», что соответствует среднемировому уровню. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

Всего в рейтинге приняли участие 2 435 компаний, в том числе 109 нефтегазовых компаний из 28 стран. Следует отметить, что только 18 нефтегазовых компаний (16,5 процента от общего числа) получили рейтинги в высшем диапазоне «А» - «В-».

Высокая оценка деятельности, полученная «Роснефтью», впервые участвовавшей в рейтинге CDP «водные ресурсы» свидетельствует об эффективности экологической политики компании, завили в «Роснефти».

По данным Организации Объединенных Наций, на пресную воду приходится всего лишь 2,5 процента от общего количества водных ресурсов. Сегодня в мире трое из десяти человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде. К 2030 году дефицит глобальных водных ресурсов может достичь 40 процентов. В этом контексте, рейтинг CDP в категории «водные ресурсы» приобретает все большую значимость, стимулируя компании, финансовые рынки и правительства обеспечивать рост без ущерба запасам пресной воды и инвестировать в экономику с надежным водообеспечением.

В январе 2020 года «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP и показала лучший результат среди российских нефтегазовых компаний —участников. По итогам независимой оценки «Роснефти» был присвоен рейтинг категории «В» — самый высокий среди российских нефтегазовых компаний и на два уровня превышающий средний рейтинг европейских компаний — участников.

«Роснефть» планирует в ближайшие пять лет увеличить на четверть экологические инвестиции - до 300 миллиардов рублей, сообщили также в компании. «За последние пять лет "зеленые" инвестиции компании составили более 240 миллиардов рублей (более 4 миллиардов долларов). В ближайшие пять лет планируется инвестировать еще 300 миллиардов рублей», — рассказал представитель компании.

«В понятие "зеленые" инвестиции мы закладываем как инвестиции на целевые экологические проекты (строительство установок утилизации ПНГ, сероводорода, установок по переработке серы, развитие природоохранной инфраструктуры, реконструкция очистных сооружений и другие), так и сопряженные экологические инвестиции, то есть инвестиции в рамках тех мероприятий, которые улучшают экологическую картину», — пояснил он.

По итогам 2018 года в среднем по компании, без месторождений на ранней стадии освоения, уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) составляет около 90 процентов. С учетом «гринфилдов» — около 85 процентов. Инвестиции «Роснефти» в этот проект за последние пять лет составили 125 миллиардов рублей (более 2 миллиардов долларов. Компания к 2022 году планирует довести показатель уровня утилизации ПНГ по всей компании до более 95 процентов.

В ключевых структурах и проектах «Роснефти» этот показатель уже достиг более 95 процентов. По итогам 2019 года нефтеперерабатывающие заводы компании уменьшили удельные выбросы парниковых газов на 11 процентов. К 2022 году «Роснефть» планирует сократить выбросы парниковых газов на 8 миллионов тонн СО2-эквивалента. В частности, объем выбросов метана в 2018 году был снижен на 46 процентов.

В 2019 году компания присоединилась к инициативе международных нефтегазовых компаний по сокращению выбросов метана, подписав «Руководящие принципы по метану». «Пока по 2019 году нет данных по объемам сокращения выбросов метана, в ближайшее время планируем завершить расчеты», — отметил топ-менеджер компании. Также в рамках работы по снижению воздействия на окружающую среду компания вводит в эксплуатацию новые и реконструированные установки НПЗ (введено более 30 единиц) с улучшенными показателями топливной эффективности и низким уровнем выбросов.

В рамках программы энергосбережения, направленной на снижение потребления энергоресурсов, в 2018 году инвестиции составили 1,4 миллиарда рублей. В результате реализации программы экономия топливно-энергетических ресурсов составила более 9,3 миллиарда рублей или 4 процентов от общих энергозатрат компании.

По программе повышения надежности трубопроводного транспорта за 2015-2019 годов была произведена замена, ремонт и восстановление порядка 10 процентов трубопроводов при общей протяженности более 80 тысяч километров. За счет повышения надежности трубопроводов существенно сократились площади загрязнения земель, отмечает представитель компании. По итогам 2018 года площадь загрязненных земель сократилась на 36 процентов, то есть более чем на треть. При этом площадь загрязненных земель «исторического наследия» снизилась на 14 процентов, добавил он.

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